Nädala kaja: kolm küsimust sünnipäevalapsele

Läbi rõõmu ja läbi mure on linn jõudnud sinna, kus ta praegu on, muutunud selliseks, nagu teda teame. Ja kui Heldur Karmo laulusõnadele viitamiseks juba läks, sobiks siia ju otsenegi tsitaat: “On päevad kord head, kord pahad – nii ei igavle rahutu vaim. Kui usud ja tead, mis tahad, puhkeb õide ka kiduraim taim.”

Uskumise ja tahtmisega on aga lood nii, nagu need parasjagu on. Vahel tundub, et usutakse küll, aga nii väga ei taheta. Või siis tahetakse, aga usku napib. Ning alati on kusagil Raha, mis uskumist ja tahtmist kainestavalt raputab.

Kurb on see, et Rakvere kui crazy-linna kuvand on jäänud juba aastate taha. Meil tehakse küll uhkeid asju, aga midagi jääb puudu. Rakvere ei paista enam nii silma, kui veel kümmekonna aasta eest. Eks ole ka raskem silma paista, sest vägevaid üritusi tekib üle Eesti iga aastaga üha juurde.

Küsisin sel nädalal kümmekonnalt tuttavalt Eesti eri paigus, mis neil Rakverega seostub ja miks nad tahaksid sel suvel Rakverre tulla.

Minu jaoks olid vastused üllatavad, sest vaid üks nägi põhjust Rakveresse tulekuks, tema lubas “Loojanguekspressi” vaatama sõita. Läti piiri lähistelt. Teised ei näidanud siin toimuva vastu üles mitte mingit huvi. Saunafestivalist oli kuulnud kaks. “Saunas saan kodus ka käia,” kostis kommentaariks.

Rakverega seostusid valdavalt umbes poolesaja aasta vanustel inimestel kõige rohkem Aqva ning linnus ja teater. Siis tulid suure vahega punklaulupidu ja siinne räpiskeene. Ja oligi paraku kõik.