Kolumn: Eesti naine, kes armastab moslemit

Ta on tüüpiline 25+ eestlanna: maitsekalt riides ja meigitud, veetlevalt seltskondlik ja samas vaoshoitud. Nagu muuseas ütleb ta jutu sekka, et on juba kaheksa aastat moslem ja sel aastal on tema seitsmes ramadaan. Tahtsin mõneti salapärase Üllega lähemalt tuttavaks saada, nii kohtusimegi uuesti.