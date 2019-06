Keio Soomelt naudib koosloomist

irigent Keio Soomelt räägib, et kõik koorid on hästi erinevad: Lüganuse lauljad on keskealised ja sekka nooremaid, Oonurme on klassikaline segakoor, So-La-Re noortekooris ja Vikerlastes on lauljaid õpilastest pensionärideni. “Mul on väga hea meel, et nad kõik peole said. Nad on selle nimel kõvasti pingutanud,” sõnab ta.