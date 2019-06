Loojangul kahe äärmuse vahel

Tumeda nahaga mees on minevikuga lõpparve teinud, õppust võtnud “päästeingel”. Mustades rõivastes Valge tahab oma elukibestumist lõpetada. Professor ja neeger. Väljend “neeger” on nii lavastuses kui ka siinses tekstis täiesti lubatav ja ainuõige, sest teisiti tegelane ennast ei kutsu. Ta hääldab seda mõnuga, justkui rõhutades, et olen jah, aga see ei tähenda, et ...