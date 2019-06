Susi uus seltsiline on väärikas ja kogenud Kiisu

Kadrina vabatahtliku päästekomando pealik Arne Kastemäe nentis, et ühe mehe vana on teise uus. “Meile ta on uus. Ta on ikka võrdlemisi korralik auto,” selgitas Kastemäe. Kõigepealt oli Kiisu päästeautona kasutuses Tabiveres. Mõni aeg tagasi kolis punavalge masin Suure-Jaani päästekomandosse, kus ta siiski kasutust ei leidnud.