Haljala abivallavanem sai koolidirektoriks

Viru-Nigula valla­vanem Einar Vallbaum ütles, et kohta soovis viis inimest, kolm kandidaati kutsuti vestlusele. Kristi Aron, kes on töötanud ka Kunda koolis õpetajana, teab haridustempli siseelu ja nii ei vaja ta erilist sisseelamisaega. Aroni kasuks rääkisid ka tema vaated kooli tulevikule.

Kristi Aron sõnas, et teda mõjutas abivallavanema ametit koolijuhi koha vastu vahetama tugev seotus haridusvaldkonnaga ja tõsiasi, et Kunda ühisgümnaasiumi puhul on tegemist tema oma kooliga. “Ma olen vilistlane ja seal ka 20 aastat töötanud. Minu liikumine sinna on seotud südame kutse ja vastutustundega,” märkis Aron.