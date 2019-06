Simulaator – "Assa kurat!"

Kui mehelt küsiti, et palju võis kiirus olla, vastas ta, et umbes 40 kilomeetrit tunnis. Tegelikult võis simulaatori liikuva tooli kõrval käia ehk teisisõnu oli selle kiirus umbes viis kilomeetrit tunnis.

Kampuse sõnul koges ta kahe sõiduki kokkupõrget umbkaudu kolm kuud tagasi. See juhtus ümberreastumisel ja kiirus oli siis ligikaudu 30 kilomeetrit tunnis. Mees meenutas, et siis küll sellist matakat ei käinud, nagu nüüd simulaatoril. Üheks põhjuseks pidas Kampus seda, et sõidukites on siiski vedrustus, pehmed istmed, mis matsu pehmendavad. Simulaator aga koosneb peamiselt metallist. Samas annab see kindla teadmise turvavöö õige kinnitamise vajalikkusest.