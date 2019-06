SaunAudi tõmbab pilke

SaunAudi omanik Inno Pagil Tallinnast rääkis, et mõne aasta eest oli neil seltskonnaga plaanis Aegviidus üks korralik kolmepäevane sünnipäevapidu maha pidada. "Uurisime sauna rentimise võimalusi, aga kõik olid kole kallid," meenutas ta.

Et mehel seisis jõude vana Audi-ront, mida keegi isegi 200 euro eest osta ei tahtnud, otsustas hakkaja mees sellest sauna teha. "Kaks nädalat sai õhtuti nokitsetud," meenutas Inno Pagil.

Saunaks ümber ehitatud Audi suudab ka ise liikuda, kuid ühest kohast teise veetakse seda siiski puksiiris, kaugemate otste puhul aga treileril. Audisse, kus on ka pisike keris, mahub korraga leili võtma neli-viis inimest. "Rekord on üheksa," lausus Pagil.

SaunAudi on 1984. aasta esiveoline Audi 100 Avant. Saunaruum ehk Audi sisemus on korralikule saunale kohaselt laudadest, SaunAudis on hubane led valgustus, nelja kõlariga helisüsteem ja USB ühendus, mälukaardipesa ja raadio. Sauna katuseterassil saab mõnusalt päikest võtta.