Paar Jaapanist tuli Rakverre vaid linnapäevadeks

Nende peretuttav Irina rääkis, et kodukohvikus tegutsesid neli abilist tasuta. Kõik on jaapanlaste tuttavad-sõbrad.

Peretuttav Irina rääkis, et mõnel aastal on jaapanlased käinud Eestis ka muul ajal, mitte ainult Rakvere linna päevadel. Mullu korraldas Irina neile jõuluõhtu, pakkudes söögiks kilusid. "Mõelge, mis kalad on Jaapanis, aga neile kilud maitsesid," sõnas Irina ja lisas, et ka verivorstid läksid hästi peale.