Galerii: Rakveres kohvitati linnapea seltsis

78aastane Helje ei jätnud võimalust kasutamata ja nii oli Rakvere lähedal elav proua kohale tulnud lausa jalgrattaga. "Tahan kuulda, mida Rakverest räägitakse. Äkki kuulen midagi uut ja huvitavat," ütles uudishimulik proua. Eluaegne läänevirukas lausus, et Rakvere meeldib talle väga. Linna kolmapäevast sünnipäeva tähistas ta koogi ja kohviga kuid Targa Maja tutvustusest sedakorda loobus. "See on tuttav paik. Olen käinud isegi katusel," sõnas Helje.

Neemed & Lilled kodukohviku esindaja Andres Lill ütles, et tuli tänukirjale järgi. "Tore on ka linnapead näha," sõnas Lill. Nende kodukohvik on selleks aastaks juba uksed kinni pannud, kuid tunne on võimas ja äge. "Järjekord oli kogu aeg," muljetas Lill. Tema sõnutsi võis külastajaid olla lausa nelisada. Saadud tänukirja lubas ta panna kodus seinale ja kodukohviku avada ka järgmisel aastal. "Nüüd puhkame, tegelikult peaks koristama aga läheme saunafestivalile," sõnas Lill.