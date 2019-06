Rakvere kreisilaadal pakutud kassipojad olid eluohtlikus seisundis

Ülejäänud kaks kassipoega toimetati jahedasse kohta. Üks neist oli väga kuum ja loid ning ahmis lõõtsutades õhku. Veterinaar ütles, et tegemist oli kriitilise ülekuumenemisega. Veterinaari nõuandeid jälgides üritati kassipoega päästa. Samas mõeldi ka plaanile B, et sõita Tallinna Petcity loomakliinikusse, sest Rakveres olid kõik loomakliinikud suletud. Õnneks hakkas kriitilises seisus pisikese kehatemperatuur langema ja palavusest tingitud ülekuumenemise oht oli tõenäoliselt möödas. Kassipoeg on siiski veel jälgimisel.

Pärast sotsiaalmeedias abi palumist saadi teada kassiäritseja isiku. Tuntud loomapaljundaja siiski ei osanud arvestada, et tema isik nii kergesti tuvastatakse mitmete kohalike elanike poolt, kes on teda aastaid näinud sarnaselt loomi müümas.Tegemist on loomakaitse liidule ja VTA-le ammu teada Ruthiga, kellest on aastate jooksul tehtud küll ajaleheartikleid ja näidatud ka telesaates Pealtnägija. Naine on loomavabrikut pidanud üle kümne aasta. Tegemist on saripaljundajaga, kes millegi ees risti ette ei löö ja südamerahuga müüb tõukoera pähe tavalisi krantse. Lisaks on tema müüdud loomad tihti haiged, parasiite täis ja ka surevad uude koju jõudes. Naine on suutnud kutsikaid parseldada isegi põhjanaabritele. Loomakaitsjad on naise kohta saanud palju kaebusi, viimane selle aasta alguses.