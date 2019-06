Sotsiaaldemokraatide uus esimees on Indrek Saar

Saare poolt hääletas 231 ja Läänemetsa poolt 201 üldkogu delegaati

Sotsiaaldemokraatide uueks juhiks tõusnud Indrek Saar lubas erakonnakaaslastele, et annab oma kogemused ja oskused jäägitult selle teenistusse, et kahe aasta pärast läheks Sotsiaaldemokraatlik Erakond enesekindlalt vastu kohalikele valimistele, olles saanud tagasi koostegemise rõõmu. "Me saame tagasi usu sellesse, et tugeva meeskonnana ja olulisi asju ühiselt koos arutades ning järjekindlalt liitlasi otsides, suudame me varem või hiljem lahendada ka globaalsed väljakutsed," märkis Saar.

Tema kinnitusel on Eesti ühiskonna üheks suurimaks väljakutseks nüüdseks valitsusse jõudnud paremäärmuslus, mis külvab verbaalseid võmme vasakule ja paremale, õhutades teadlikult konflikti ja viha.

"Paremäärmuslus, mille pärast muretsetakse üle maailma, ei kao iseenesest. See on ka üks põhjus, miks Eesti ei tohi lasta Euroopat lammutada ja liitlassuhteid mõraneda. Mida rohkem päid, mida rohkem erinevaid kogemusi, seda kiiremini saame ka sellest kriisist üle," sõnas Saar.

"Aga õigus on ka neil, kes leiavad, et äärmuslikud poliitikud omavad suuremat toetust neis piirkondades ja nende inimeste seas, kelle elujärg ongi objektiivselt viletsam. Seega peame me veelgi tõsisemalt suhtuma võrdsemate võimaluste loomisesse, regionaalsete lõhede vähendamisesse. Me peame suutma vähendada lootusetuse, maha- ja üksijäetuse tunnet," kinnitas Saar.

Üha kiiremini pöörlevas maailmas, rändeajastul on Saare sõnul loomulik, et inimestes tekib hirm neile turvalise ja armsa keele- ja kultuuriruumi kadumise pärast. "Seda tuleb mõista ja mitte mingil juhul ei saa me lubada äärmuslastel rahvuslikke tundeid kaaperdada ja monopoliseerida," rääkis Saar. "Me kõik usume rahvusriigi ja rahvuskultuuri kestmisse. Aga sotsiaaldemokraatide rahvuslus ei ole morn, endassetõmbunud ja maailma ees hirmul – me usume, et Eesti vajab rõõmsat, elujaatavat ja avatud rahvuslikkust."

Saare väitel on sotsiaaldemokraate Eestile ja kogu Euroopale praegusel keerulisel ajal vaja just sellepärast, et nad on ainsad, kes võitlevad vaesuse ja tõrjutuse vastu, ohverdamata selle käigus demokraatlikke põhiväärtusi. "Me oleme ainsad, kes seisavad vankumatult demokraatlike vabaduste kaitsel, unustamata sealjuures hetkekski vajadust aidata järele neid, kes kipuvad maha või kõrvale jääma," märkis Saar.