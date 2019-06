„Omasid ei lasta täis peaga rooli“ - tänasest

Joobes sõidukijuhi osalusel toimunud liiklusõnnetuste arv on viimastel aastatel mõnevõrra vähenenud, kuid hukkunute arv on jäänud samaks. Tänavu on esimese viie kuuga roolist tabatud 2566 alkoholijoobes sõidukijuhti, 956 neist olid kriminaalkorras karistatavas joobes.

Maanteeameti tellitud küsitlusuuringu järgi on 60 protsenti elanikkonnast valmis takistama alko- või narkojoobes juhti rooli istumast ja 22 protsenti on valmis takistama vaid oma tuttavaid. Aastatega on takistada püüdjate osakaal püsinud samal tasemel. Reaalselt on joobes juhti takistanud või püüdnud takistada 45 protsenti elanikkonnast.

„Möödunud aastal toimus joobes sõidukijuhi osalusel 148 inimkannatanuga liiklusõnnetust. Tihtilugu tarvitatakse alkoholi kaaslastega, mis tähendab, et enne rooli istumist on olnud kellelgi võimalus kaaslane peatada, kuid seda ei ole suudetud teha piisavalt tulemuslikult või on see üldse tegemata jäetud. Sõpradega peole minnes peaks juba eelnevalt läbi mõtlema, kuidas vältida seda, et keegi alkoholi tarvitanult sõidukirooli istub,“ selgitab ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand.

Sõidukijuhtide teadlikkus alkoholi mõjust ja selle lagunemisest organismis ei ole aastatega oluliselt paranenud. Jätkuvalt ollakse halvasti kursis, kui suure alkoholisisalduse veres tekitab pits viina ja mitu tundi kulub täielikuks kainenemiseks. Alkoholi lagundamisprotsessi ei ole võimalik forsseerida. Rahva seas levinud müüdid, et magamine, sportimine, saunas või külma duši all käimine kiirendavad kainenemist, ei pea tegelikkuses paika. Vaid viis protsenti alkoholist kaob higistamise ja uriini kaudu, 95 protsenti tööst teeb ära maks. Täielikuks kainenemiseks on vaja aega.

„Alkoholi tarvitamine tekitab paljudes inimestes tunde, et temaga ei juhtu midagi halba, sõidetakse suurtel kiirustel ja turvavööta. Kõik need kolm faktorit ehk alkohol, kiirus ja turvavööta sõit viivad kokkuvõttes suure tõenäosusega raskete tagajärgedega liiklusõnnetuseni," ütleb Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. „Kui teil endal ei õnnestu takistada alkoholijoobes lähedast sõitma minemast, tuleb kindlasti abi paluda politseilt, helistades numbrile 112. Seeläbi saab ära hoida suurema õnnetuse, mis võib igaveseks ära rikkuda kogu perekonna elu ja tekitada valu paljudele inimestele."