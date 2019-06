Karmeli koguduse õpetaja Kotiesen rääkis, et kirikul ja saunal on vähemalt Eestimaal oma seos olemas. Ta meenutas, et kui katoliku kirik üritas aastasadade eest siinmail kanda kinnitada, saadeti mungad maarahva sekka eeltööd tegema. Üks neist kirjutas, et eestlased on väga meeleparanduslik ja jumalakartlik rahvas. Nimelt käivad nad korra nädalas väga kuumaks köetud kohas, mida nad saunaks kutsuvad, mis aga kristlaste silmis puhas põrgu on. Ja seal nuheldakse ennast tehtud ja ka tulevaste pattude pärast.