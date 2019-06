Arginädala lõpuks prognoosib ilmateenistus 28 soojakraadi

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, on äikest. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14, Lõuna-Eestis kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab vihma ning on äikest. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 14-20, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikest. Puhub idakaare tuul 5-10, põhjarannikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 21-27 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 14-19 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ning on äikest. Tuul on muutliku suunaga 2-7 m/s, äikesega võib kaasneda tugevaid puhanguid. Sooja on 22-28, rannikul paiguti 16-20 kraadi.

Laupäeva öösel sajab mitmel pool vihma ning on äikest, päeval sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt mõõdukas loodetuul. Sooja on öösel 12-17, päeval 18-24 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 26 kraadi.

Pühapäeval on sajuta nõrga muutliku suunaga tuulega ilm. Sooja on öösel 10-15, päeval 21-26 kraadi.