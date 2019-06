Sotse juhivad Lääne-Viru mehed

Saar ütles pärast valimisvõitu ERR-ile, et sotsiaaldemokraatlikest põhiväärtustest taganemine ei tule kõne allagi. “Meilt oodatakse praeguses pöörases ajas, et me anname turvatunde, et see mõnevõrra hullumeelne aeg Eesti poliitikas, laiemalt maailma poliitikas, et see läheb mööda. Ma usun, et Eesti jääb sotsiaaldemokraatlikuks riigiks ja sotsiaaldemokraadid seisavad selle eest hommikust õhtuni,” ütles Indreks Saar.