Juhtkiri: saunapidu: pros and cons

Aga nagu ikka, on järgmisteks aastateks ehk võimalik midagi kõrva taha panna, et siis teistmoodi teha. Arvestades seda rahvahulka, keda võõraste inimestega koos saunatamine ja higistamine ei kõneta, oli siiski kaunis kurb, et Rakvere ilus avar keskplats oli linna suurimaks pidupäevaks ja suve tähtsaimaks ürituseks aiaga piiratud.

Järgmisel aastal võiks plaanida saunafestivali juulikuusse, et see tooks linna suikuvasse kultuuriellu orelipooltundide kõrval pisut elevust.

Toimumiskoha üle nurisesid needki, kes saunafestivali alale pääsemiseks pileti olid lunastanud: päris paljud saunatajad olid hädas, sest olid tulnud tänavajalatsitega ja paljajalu saunast sauna liikuda oli vaevaline, kuna platsil oli talvisest lumetõrjest omajagu kivikesi, mis astumise valusaks tegid, lisaks olid tumedad kivid päikese käes tulikuumaks küpsenud. Samas tuleb aru anda, et ega Rakveres sellist kohta, kus saunafestivali korraldada saaks, eriti mujal polegi. Saunatamise juures on paraku oluline vee ja kanalisatsiooni olemasolu, isegi kui see tähendab, et saunaline ei saa leiliruumist paljajalu otse murulapile astuda.