Tallinna tänava parkla saab uue ilme

Linnaarhitekt Angeelika Pärna märkis, et kuna tegemist on väga olulise ristmikuga linna saabuja seisukohalt, siis tuleb väärikalt hinnata ka sinna äärde jäävat parklaala. "Kuna Maxima poe ees on juba ristmiku ääres parkla, oleks ruumilise pingestatuse tekitamiseks mõistlik anda ristmikule ka vertikaalne mõõde," tutvustas Pärna lähteülesannet. "Selle lahendamiseks mõeldi välja kombineeritud element, mis koosneb nii pingist, lillekastist kui ka varjust ja valgustist. Kohapeal valatakse element, mis täidab kõiki neid funktsioone. Sellega on tsoneeritud kõnnitee ja parklaala. Jalakäijale antakse praegusega võrreldes ruumi juurde. Parkla saab olema valgustatud ning veidi ka peidetud," kirjeldas arhitekt.