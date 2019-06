Tuleb äikest ja päikest

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Puhub idatuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 10–16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on äikest. Puhub ida- ja kagutuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 21–27 kraadi.

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub kagutuul 2–8 m/s. Sooja on 13–19 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Tuul pöördub kagust läänekaarde, puhudes 2–8 m/s. Sooja on 23–28, rannikul kohati 16–20 kraadi.