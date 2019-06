Tapa muuseumil täitus saja esimene veerand

Maja 1. Mai puiesteel ostis muuseumi tarbeks Tapa linn 1989. aasta lõpus perekond Neguselt. Kogu maja sai uueks tänu tunnustatud arhitekti Teddy Böckleri projektile, mis loodi spetsiaalselt muuseumi tarvis. Ehitustöid jätkus neljaks aastaks, enne kui muuseum 10. juunil 1994 uksed sai avada.

Esialgu vormistati muuseum Rakvere koduloomuuseumi Tapa filiaalina. Tapa linna muuseumi ametlik asutamisluba saadi linnavolikogult 1992. aasta 30. juulil, kui valmis oli saanud loodava asutuse põhikiri.

Muuseumi vanim eksponaat on kivitalb, mis on neoliitikumiajastust pärit tööriist, selle vanus on umbes 4000–6000 aastat. Kivitalb on leitud Tapa linna territooriumilt aiandusühistu krundilt.

See aga ei tähenda kaugeltki seda, et kõik ülejäänud museaalid oleksid vähem väärtuslikud. Igal muuseumisse jõudnud esemel on olnud oma lugu, mõnel rõõmsam, mõnel kurvem.

Muuseumi külastajad on olnud peaasjalikult Tapalt pärit inimesed, lasterühmad ja ekskursandid. Tuldud on kaugemaltki: mujalt Euroopast, Venemaalt, Kanadast ja Austraaliast. Muuseumi külastajateks on viimasel ajal ka liitlasvägede sõdurid.