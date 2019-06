Reet Bobõlskit tänati roosiistikuga

Kakskümmend seitse aastat pedagoogina töötanud Bobõlski sõnas, et nutipõlvkonnale pärimust õpetada pole suur vaev. “Tänapäeval on palju noori, kes huvituvad pärimusest ja juurtest,” ütles Bobõlski.

MTÜ Õpetaja Autähis juhatuse liikme Veiko Veierti sõnul soovivad nad lisaks õpilaste toetamisele tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt arendanud pärimuskultuuri. “See, mida on selle aasta jooksul saavutanud tema õpilased, on märkimisväärne,” lausus Veiert.