“Tigu” lõikas Leedus loorbereid

Näidendi “Mida talle öelda ehk Tigu”, mille autor on leedulane Adomas Stančikas, tõi KaRakTeri trupiga lavale leedu lavastaja Nerijus Gedminas. ​

Lavastaja assistent Ivo Leek ütles, et kuna lavastus on valminud Eesti Harrastusteatrite Liidu korraldatud Balti riikide lavastajate vahetuse programmi raames, peitub selle edu võti koos- töös.

“Nerijuse lavastamise stiil on KaRakTeri teatritrupile harjumuspärasest erinev ja suurt väljakutset pakkuv. Leedu lavastaja temperament ja eesti näitlejate tasakaalukus on tekitanud ideaalse koosluse. Kogu näitemängu meeskond on saanud tugev ja motiveeritud, alustades helimehest, kunstnikust ja lõpetades mentorina toetavast Tiit Altest. Motiveeritud meeskonnaga võib kõike saavutada,” kõneles Ivo Leek.

“Tigu”, kus mängivad peaosi Alice Siil ja Robin Täpp, räägib loo noore prostituudi viimastest hetkedest enne enesetappu, vastasseisust oma kaitseingliga ja lühimälestustest varasemast elust.

Festivali ARTimi eksperdi, tuntud leedu lavastaja ja teatripedagoogi Gytis Padegimase hinnangul tõestas KaRakTer, et teatri jagamine amatöörteatriks ja professionaalseks teatriks on väga suhteline. “Eesti näitlejate esitatud “Tigu” saavutas väga kõrge kunstilise taseme igast aspektist vaadates ning see oli kõige loomingulisem teatrikunsti-tükk kõigi festivali lavastuste seas,” rääkis ta.

Teatripedagoogi hinnangul mõistsid eesti näitlejad leedu lavastaja Nerijus Gedminase pakutud mängureegleid ning väljendasid end laval suure emotsionaalse jõu ja meisterlikkusega. “Neid reegleid polnud kerge täita. Lavastuse pildiline ja vaimne vorm olid temperamentselt täidetud, näitlejad perfektse vormitunnetusega. Vaatajad olid üllatunud: lavalise temperamendi sügavad lained olid täiesti vastupidised traditsioonilisele leedulaste arusaamisele eestlaste “külmast põhjamaisest temperamendist”. Kõik lavastuse elemendid, kaasa arvatud stsenograafia, muusika ja valgus, olid väga stiilsed ja lõid sobiva keskkonna näitlejate talendi avanemiseks,” arutles Gytis Padegimas. “See lavastus oli tõesti väga muljet avaldav ja teatrikunsti võimas ilming,” rõhutas ta.

Ivo Leek märkis, et lavastus on saanud mitmel rahvusvahelisel festivalil tunnustust ja positiivset tagasisidet, KaRakTerit on võrreldud professionaalse teatriga ning küsitud, kes on harrastusnäitlejad ameti poolest. “Alice Siil on tudeng, Robin Täpp teenib kaitseväes,” nimetas ta.

ARTimi festivali korraldaja, lavastaja Jonas Buziliauskas ütles KaRakTeri trupile, et lavastus, mille nad kaasa tõid, kaunistas festivali. “Nerijus Gedminase suurepärane lavastajatöö, näitlejate eeskujulik mäng, suurepärane töö trupi tehnilise koosseisu poolt,” sõnas ta.

Kuurortlinnas Anykščiais toimunud rahvusvahelisel harrastusteatrite festivalil ARTimi osalesid teatrid kuuest riigist: Hispaaniast, Montenegrost, Ukrainast, Eestist, Poolast ja Leedust. Festivali ajal toimusid lisaks etendustele meistriklassid, harivad programmid ja ekskursioonid.

Septembris võtab KaRakTer osa Lätis Valkas peetavast rahvusvahelisest festivalist ja novembris on trupp kutsutud osalema Siberis Tjumeni linnas korraldataval festivalil.

Stseen lavastusest "Tigu". FOTO: Karakter