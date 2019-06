Kuumus tuleb tagasi

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Saju tõenäosus on suurem Lääne-Eestis. Puhub idatuul 5–10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9–15 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 5–10 m/s ning laine kõrgus on 0,5–1 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 10–13 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub ida- ja kagutuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 21–27 kraadi.