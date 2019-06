Tõrma kabel särab uues kuues

Läinud reedel, kui EELK Viru praostkonna praost Tauno Toompuu vast renoveeritud Tõrma kabeli sisse õnnistas, kõlas ainult kiidusõnu. “Väga ilus ja maitsekas,” leidis tähtsal päeval kalmistule tulnud Helgi Enkel ja tundis oma sõnul suurt tänutunnet, et asi lõpuks teoks on saanud, sest tema oli kartnud küll kabeli kokku kukkumist. Tõrma kalmistule on olnud tal põhjust tulla juba 1957. aastast alates omaste haudasid korrastama ja kabelist on ta sel ajal pidevalt mööda käinud ning siit ka lähedasi viimsele teele saatnud.