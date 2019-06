Kiri: kinnistud ja omanikud

Kuivõrd erinevad on kinnistuomanike huvid ja suhted kohaliku kogukonnaga, seda võib igaüks oma silmaga näha ja omal nahal kogeda. Ma võtan suure austusega mütsi maha Grossi Olegi ees, kes on osanud oma paarisajaruutmeetrisel kinnistul Aseri südames teha kedagi häirimata kõik selleks, et Aseri ning seda ümbritsevate külade rahvas oleks rahul ja õnnelik.