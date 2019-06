Repliik: mida te seal teete?

Asjad laabusid, elatist maksti. Nüüdseks on lapsest saanud 28-aastane täiskasvanu. Nädala eest saabus emale kohtutäituri büroost kiri, kus teatati, et büroo andmetel on laps, kellele oli elatis välja mõistetud, saanud täisealiseks juba 2008. aastal. Tõsi. Ja siis? Siis on nii, et büroo pakkus emale võimaluse valida, kas too soovib täitemenetluse jätkamist, ja kui ta seda soovib, siis andku teada, mis summas on praeguseks elatise võlgnevuse jääk. Paluti lisada ka oma arvutuskäik ja/või selekteeritud konto väljavõte elatise tasumise kohta. Aga kui ta menetluse jätkamist ei soovi, peaks ta esitama (digitaalselt) allkirjastatud avalduse.