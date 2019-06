Aitab! Aeg on kapist välja tulla!

Olen juba aastaid arvutiga malet toksinud. Mõnikord, kui ikka väga haledalt mõne partii pähe saan, olen mõelnud, et lisaks malendite käikudele võiks ka pisut teooriat osata. Aga ei – see on libe tee. Mängin ju malet seepärast, et see on põnev, ja mis peamine – aitab eluski leida keerulistest olukordadest väljapääsu.