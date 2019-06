Laupäeval on Mädapea mõisas pojengipäev

Sel laupäeval, 15. juunil avab Mädapea mõis uksed pojengihuvilistele, et neljandat korda pidada pojengipäeva. Mõisa perenaine Marika Vartla ütles, et tänavu on müügis rohkem sorte, kui on olnud varem – umbes paarsada – ning enamikust vaid üks-kaks eksemplari.