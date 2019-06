Üllar Saaremäe mängib Olovernest

Teater R.A.A.A.M. ja produtsent Märt Meos on kutsunud eesti klassikat lavastama järjekordselt välislavastaja. Airat Abu­sakh­manov on baškiir, lavastajana tuntud nii omal maal kui ka Venemaal. Ta ise ütleb: “Minu jaoks pole tänapäeva kangelane ühemõtteline figuur, ideaal. See tähendab tihti ohvreid ja eneseohverdamist.”