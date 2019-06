Perearstid hakkavad kiirabilt tehtud visiitide kohta infot saama

"Koostööd reguleeriv määrus on vastu võetud juba 2002. aastal ning vahepealsel ajal on toimunud mitmeid olulisi muudatusi dokumenteerimise süsteemis. Üle on mindud paberkandjal kiirabikaardilt elektroonilisele ning kiirabikaart on nähtav e-tervises nii patsiendile kui ka perearstile. Kuigi on loodud efektiivne digilahendus, ei ole automaatset perearsti teavitamise süsteemi. Pilootprojekti raames tahame ära kaardistada koostöövajaduse, leida üles tugevad ja nõrgad kohad. Projekt viiakse läbi omavahenditest, seda kõike ikka selleks, et abi vajav inimene saaks parimat võimalikku ravi igal vajalikul etapil hästi informeeritud spetsialistide hoole all," rääkis Karell Kiirabi AS-i juhatuse liige Lenne Rätsep katseprojektiga alustamise põhjustest.