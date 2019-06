Kütuseveok sõitis kraavi

core

Kütuseveoki järelhaagis läks pärast kraavi paiskumist kummuli. Et seal sees on 30 tonni diislikütust, kuulutasid päästjad välja ohuala. Päästetöid juhtiv Ida päästekeskuse operatiivkorrapidaja Andrus Aasmäe ütles, et ohuala suurus on kütuseveokist igas suunas 50 meetrit. Ohualasse inimesi ei lasta, sõidukid seal peatuda ei tohi. Aasmäe sõnul hakatakse kummuli paiskunud järelhaagisest kütust ümber pumpama.