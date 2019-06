Lääne-Viru sisevetel võib sõita vaid kondiauru või elektriga

Seaduseandja ei tulnud omal ajal sellise asja peale, et veesõidukitel võib olla ka elektri- või aurumootor, seega on nendega varustatud liikuritega sõitmine ka väikestel järvedel-jõgedel juriidiliselt korrektne, kui omavalitsus pole keelava seaduseaktiga otsustanud teisiti. Eravalduses olevate veekogude puhul on otsustusõigus omanikul.