Koleda häälega vapsik hõivas kortermaja rõdul suusasaapa

Kurjakuulutav oli see, et suurim Eestis elav herilane tuli rõdule ja kadus sinna. Tükk aega ei suutnud pererahvas tuvastada, kuhu elukas lendab ja kust tema pesa otsida võiks.

Ailil oli rõdul väike kapp, kus uste vahel just paras pragu. Sinna oligi vapsik pugenud. “Saatsin mehe uurima,” sõnas naine, kes oli pidanud paremaks ise protseduuri distantsilt jälgida. Kapis olid talvest saadik seisnud suusasaapad ning vapsik oli jõudnud ühte neist juba väikese pesa ehitada. Õnneks pesast rohkem vapsikuid välja ei tulnud. Aili seda halli palli moodi pesa lahkama ei hakanud ja viskas selle lihtsalt minema.

Palju viletsam variant oleks olnud see, kui suur herilane oleks pesa teinud jooksutossu sisse ja keegi oleks seda jalga hakanud ajama. Õnneks oli pesa nähtava koha peal ja hiljemalt järgmisel talvel suusatama minnes oleks see silma hakanud.

Aili on pannud tähele, et tänavu on herilasi ja muid putukaid kodu ümbruses rohkem näha ja kuulda kui varasematel aastatel.