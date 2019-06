Karmeli palvela nurgakivi alt tulnud leiud pandi tallele

Põnevat toimingut uudistasid kohapeal kümned huvilised. Esireas olid ootusärevad lapsed, kellest nii mõnigi pakkus Karmeli koguduse pastori Gunnar Kotieseni küsimuse peale, mis palvela vundamendist välja tuleb, vastuseks piiblit, piibli äppi või ka aaret. “Ma loodan, et teil on kõigil aega homme hommikuni,” viskas Kotiesen kannatliku rahva üle lõbusalt nalja.

“Gunnar, kas maja kokku ei kuku?” päris üks terane poisiklutt. “Meil on väga hea ehitusnõunik. Kõik ju teavad, kes on Lembit Kilm,” vastas pastor. Ta lisas humoorikalt, et vajalikud arvutused on ehitusnõunik teinud ja muretsemiseks pole põhjust. “Ta on siin mõisasidki üles ehitanud,” lisas Gunnar Kotiesen.