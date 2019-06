Endine Rakvere vallavanem läks Kadrinasse ehitusspetsialistiks

"Olen aastaid seda tööd teinud ja leidsin, et selline konkreetne valdkond paelub mind rohkem," selgitas Aruja ning lisas, et Haljala kohta ei ole tal midagi halba öelda. "See valdkond oli nii lai, nõudis väga suurt energiat. Otsisingi sellist lihtsat ja konkreetset valdkonda, mida valdan. Kadrinas oli selline koht, mis sobis," märkis ta. Sisseelamine võtab Arujal enda sõnul veel veidike aega. "Kolleegid on toredad ja pole probleemi," lausus ta.