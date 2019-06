“Mina ja ...” on rubriik, mis pakub suvist laupäevast mõnusat lugemist kerges ja humoorikas võtmes.

Heal juhul saab ta pärast seda tunnikeseks silma looja lasta ja teeb palgatööl teise kahest üheksani vahetuse otsa. Õhtused kodutööd enam väga kaua aega ei võta ning Taimi Susi saab paariks-kolmeks tunniks jälle silmad kinni panna. Kui on vaba päev, on võimalik muidugi pikemalt puhata. Kui aga tuleb taas Laekverre loomalauta tööle sõita, peab virk naine jälle poole kaheks kella helisema panema, et enne kukke ja koitu ametis olla.