Muuseumipäeval arutati väikemuuseumide võimalusi

Muuseumipäeval kõneldi Väike-Maarja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust ning Väike-Maarja valla külaliikumisest. Tõdeti, et vallas on häid ettevõtmisi külade pärandi jäädvustamisel ja tutvustamisel: on teaberikkaid kodulehti, tegutseb muuseumisõprade selts, toimub rohkelt pärandit väärtustavaid ettevõtmisi ja üllitatakse koduloolisi trükiseid. Proovikiviks vallale on aga leida haldusreformi järel sobiv lahendus kahe endise kihelkonna kultuuripärandi kogumiseks ja esitlemiseks. Praegu toimib Väike-Maarja muuseum ennekõike Väike-Maarja kihelkonnamuuseumina, Simuna kihelkonna pärand asub aga Simunas ja Rakkes.