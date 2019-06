Viinistul avatakse skulptuurinäitus

Vormilt on tema teosed sageli inspireeritud traditsioonilisest kunstist, mõjudes lihtsa ja spontaansena. Tavapärasemate materjalide kõrval on Truus kasutanud palju leitud objekte. Ta lähtub oma töös põhimõttest, et materjali iseloom ja sellega seonduvad tunded ning tähendused kanduvad alati edasi lõpetatud teosesse ja moodustavad sellest olulise osa.