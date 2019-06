Jaanituled – lusti ja tralli mitu päeva

Vohnja küla jaanituli algab 22. juunil kell 20. Lastele on üles seatud batuut, toimuvad mängud ja loterii, tehakse näomaalingud. Peolisi tantsitab Marco.

Salla Kuursaalis on 21. juunil kell 19 jaaniõhtu ansambliga Respekt ja rahvabändiga Hellad Velled, tantsumuusika diskorilt.

Simuna jaaniõhtu on 22. juunil algusega kell 20. Õhtut kaunistab ansambel Mesipuu. Kavas on rahvalikud mängud ja võistlused. Jalga saab keerutada suve­simmanil.

Väike-Maarja jaanipidu peetakse Ebavere laululaval 23. juunil algusega kell 18. Tantsuks mängib bänd Napsitrallid, õhtut juhib Pavo Raudsepp. Kavas on mängud ja võistlused nii suurtele kui ka väikestele.

Vihula mõisa jaanituli algab 22. juunil kell 19 ja Väikeste Lõõtspillide Ühing koos Marko Matverega tähistab 30 tegutsemisaastat. Õhtu edenedes kütab tantsuplatsi tulikuumaks retroansambel Regatt. Õhtujuht Meelis Sarv korraldab lahedaid jaanimänge ja hoiab tegevuses nii väikesi kui ka suuri. Kohal on Tamme ratsutalu miniloomad, ponid Sifka ja Kõue Kalli, osaleda saab minigolfiturniiril ja jaaniõhtu lillemaagiaüritusel ning käia mõisatuuril.

Palmse mõisa traditsiooniline rahvuslik jaanituli toimub 22. juunil algusega kell 20. Peo tõmbavad käima Lahemaa Rahvamuusikud. Tantsuks mängib ansambel Funkifize, kuhu kuuluvad Lauri Pihlap ja Marvi Vallaste. Avatud on lasteala, kus toimuvad mängud ja tehakse näomaalinguid.

Rannapere kodukohvikus Rutjal on jaanik 23. juunil kell 20. Esineb ansambel Elumees.

Ubja jaanitulele oodatakse rahvast 22. juunil alates kella 19-st. Esinevad Ubja ja Sõmeru kantritantsijad, tantsuks mängib ansambel Detail, toimuvad traditsioonilised perekondlikud ja täiskasvanute võistlused, üles on seatud batuut, tehakse näomaalinguid, kavas on loterii.

Vaeküla jaanitulel, mis algab 23. juunil kell 20, esineb bänd, laste tarvis on üleval batuut.

Ulvi jaanipidu saab alguse 21. juunil kell 21, rahvast tantsitab Meelis-Band Tapalt ja õhtu teeb lõbusaks Küla Karla. Täiskasvanutele on kavas traditsioonilised võistlused, lastele mängud. Ilusa ilma korral pannakse väikelastele üles batuut.

Tudu jaaniõhtu algab pargis 21. juunil kell 21. Lastele on programmis mängud ja üleval batuut, tantsuks mängib ansambel Best Way.