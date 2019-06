Halduskohus: Rakvere linn käitus Festheartiga õigusvastaselt ka sel aastal

Filmifestivali juht Keio Soomelt ütles, et on siiralt õnnelik ja tänulik. "Mul on hea meel, et meie jaoks olulises vaidluses võitsid taas õiglus ja inimõigused ning kohtus sai kinnitatud, et volikogu peab oma tegevuses lähtuma õigusaktidest mitte eelarvamustest ja emotsioonidest. Samuti annab otsus lootust, et populismiga vähemustest üle sõitmine ei muutu normiks ja selle vastu on võimalik edukalt välja astuda," kõneles Soomelt.