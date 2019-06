Kaluriküla võttis helipeo vastu kui kadunud poja

Festivali peakorraldaja Tarmo Sikk on öelnud, et valides esinejaid peole, mis lüüakse käima alati mõnes maalilises paigas, lähtub ta eelkõige oma maitsest ja ühtlasi kaasab alati kohaliku kandi muusikuid. Altjal, kuhu festival oma iselaadse helikeelega sobis kui valatult, andis Võnkele hoo sisse Kelly’s Puzzle. Kelly Vask, bändi süda, on Haljala neiu, kelle õrn puhas hääl lõi festivalile ilusa alguse, viieliikmelise bändi muusikudki on tunnustuse auga ära teeninud, eriliselt jäid kõrva trummari oskuslikud soolod.