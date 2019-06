“#ükskilihaseiliigu” tuli lugejate ette

Swissoteli nimes on teadagi Šveits, kus Jane Paberit abistatud enesetapu teel elust lahkus. Restorani Horisont kohta, mis asub hotelli 30. korrusel, märkis üks kõneleja, Ingrid Ulst, Janno Puusepa Fondis tegutsev ALS-i põdevate inimeste eest võitleja, et see paik on pilvepiirile väga lähedal. Ehk hoiab Jane selgi üritusel pilku peal.