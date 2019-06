Rändauhinna pälvisid Roela vabatahtlikud

Roela vabatahtlike komando pealik Kalno Vaarmetsa ütles, et auhinna tähtsust on raske paari sõnaga kommenteerida. “Kõike on raske kokku võtta, kuid tegutseme ikka võimete piirides ja samamoodi edasi,” lausus ta. Vaarmetsa sõnul on komando pika aja jooksul arenenud selliseks, nagu see praegu on. Algul väheste liikmetega komando nimekirjas on nüüdseks kümme vabatahtlikku, kellest neli – sealhulgas kaks autojuhti – on valves ööpäev läbi, et komando oleks võimeline reageerima väljakutsele viie minuti jooksul. Komando kasutada on paakauto ja kustutusauto, mis häda korral mobiliseeritakse. Komando on võimeline saatma välja kustutusauto koos kolmeliikmelise meeskonnaga ning paakauto samal ajal.