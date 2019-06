Spordikommentaar: kiire interneti asemel on vaja suuremat tiiki

Üks ja teine internetiteenuse pakkuja hõikab, et aeg on liituda tema võrguga, sest tal on kvaliteetsem ja kiirem internet kui konkurentidel. Kiiret interneti püsiühendust maale lubas aasta tagasi teema enda südameasjaks võtnud Eesti riik. Ent kas internetikiirus on ettevõtete ja riigi puhul kõige tähtsam või leidub olulisemat?