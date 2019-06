Kohus käskis Rakverel Festhearti toetuse ennistada

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et 2018. aasta otsuse kohaselt ei olnud toetuse andmisest keeldumine piisavalt motiveeritud. “Eks meil tuleb nüüd mõelda, kas tuleb põhjalikumalt motiveerida või oma kehtivat regulatsiooni muuta,” lausus Juhkami.

Volikogu esimees lubas lähemalt uurida, mida põhjalikuma motiveerimise all silmas peetakse. Samas oli ta seisukohal, et volikogu liikmel peab olema otsustusõigus.

Tänavust toetust puudutavas otsuses märkis kohus, et kui volikogu on kehtestanud korra, siis on saadikul kaks võimalust: kas korda täita või seda muuta. Rakvere linnavolikogu ei teinud aga kumbagi ning jättis enda kehtestatud korra kohaselt Festheartile määratud 1500 euro suurusest toetusest alles 300 eurot.