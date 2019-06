Prokuratuur kahtlustab mehi noorukilt seksi ostmises

Eesti Ekspressi andmetel on kahtlustatavate seas ka ligi 29 aastat sotsiaaldemokraatide sekka kuulunud Tõnu Ints, kes lahkus pühapäeval parteist. BNS-i andmetel Ints vahistatute hulka ei kuulu.

Ints kinnitas Postimehele, et tõele vastavad kuuldused tema suhtes algatatud menetlustoimingutest ja ka seni ajakirjanduses tema kohta kirjutatu. Ints ei kinnitanud, et ta peeti kinni seksi ostmise pärast alaealiselt. Sotside peasekretäri Rannar Vassiljevi sõnul on Ints erakonnast ja juhatusest välja astunud.