Jõulukuusk sai suviselt kireva värvikuue

Möödunud aasta veebruaris Uhtnasse kolinud kuuseinstallatsiooni naturaalne ilu oli päikese käes hallikaks pleekinud. Jõulumees Anti leidis, et kaitsev värvikiht annaks kuusele eluaastaid juurde. “Selline taies peaks säilima nii kaua kui võimalik. Sellega on tohutut tööd tehtud. See on ilus ja omapärane. Sellist ei ole kusagil mujal maailmas,” selgitas jõuluvana.