Puhkusele sõites ära lahku kodust uisapäisa

· Sule korralikult uksed ja aknad. Kontrolli, et enne puhkusele sõitu oleks uksed (sealhulgas rõdu uks) ja aknad korralikult suletud. Ei mingeid tuulutusavasid või avatud õhuaknaid! Tee välisukse lukust pärast lahkumist nutitelefoniga kiire klõps - nii pole hiljem muretsemist, et kas uks ikka sai lukku keeratud.

· Hoolitse, et elektriseadmed ja kodumasinad oleks välja lülitatud. Nii mõnigi tulekahju on saanud alguse seinakontakti jäetud mobiiltelefoni laadijast!

· Vaata, et kõik kraanid oleks korralikult suletud ega ükski toru ei lekiks. Mingil juhul ära jäta lahkudes tööle pesu- või nõudepesumasinat!

· Ära jaga oma puhkust kogu maailmaga! Kuigi ranna- ja palmipildid meeldivad kõigile, pole kurjategijatel just raske ära arvata, kus sa elad.

· Hoolitse, et korteriühistul oleks su toimivad kontaktid. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt on korteriomanik

kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi. Hoolitse, et korteriühistul oleks sinu värskendatud andmed, et näiteks avarii korral ühendust võtta.

· Vali koduhoidja: see peaks olema keegi usaldusväärne isik, kes peab su kodul silma peal, sel ajal kui ise puhkusel oled. Ta võtab postkastist posti, et täistuubitud postkast kurikaeltele silma ei jääks, samuti kastab vajadusel toataimi ning kui peaks midagi juhtuma, teavitab sind kiirelt ja on vajadusel ühenduses korteriühistuga.