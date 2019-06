Madis Mark kogub Hooandjas tuge dokumentaalfilmile tervenemise lugudest

Filmis plaanib ta lisaks enda kogemusloole tuua välja ka meie tervisesüsteemi põhilised väljakutsed ja takistused, tutvustada holistilist meditsiini ja intervjueerida terviseala spetsialiste ja inimesi, kes on tervenenud kroonilisest haigusest

"Olen veendunud, et meie keha on võimeline tervenema mistahes haigusest, ning seda soovin näidata ka teistele.

Kuid soovin rõhutada, et see ei ole vaid minu tervenemisprojekt. Filmi sügavamaks eesmärgiks on luua inspireeriv kasvupinnas tervisesüsteemiks, mis võimaldab inimesel lahendada nii vaimsete kui füüsiliste probleemide algpõhjuseid, toetades samal ajal ka keskkonda. Näen vaimusilmas looduses paiknevaid tervisekeskuseid, kus lisaks holistilisele meditsiinile toimuvad koolitused ja töötoad, mis õpetavad inimestele kuidas ennast ise tervendada," kirjutab Madis Mark Hooandjas oma projekti tutvustades.