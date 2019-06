Postimees Grupp sai loa Põlva Koidu ostmiseks

Põlva Koit OÜ on otsustanud oma majandustegevuse lõpetada, sealhulgas lõpetada ajalehe Põlva Koit väljaandmise ning lõpetada kehtivad lepingud koostööpartneritega, selgub konkurentsiametile esitatud koondumisteatest.

Postimees Grupp näeb võimalust anda sama kaubamärgi all välja uut sisu Lõuna-Eesti Postimehe vahelehena.

Domeen polvakoit.ee suunatakse ümber veebiaadressile lounapostimees.ee. Postimees Grupp OÜ on valmis korraldama Põlva Koidu omandamise selliselt, et muutused seniste ajalehe tellijate jaoks oleksid võimalikult väikesed, lihtsad ja sujuvad.

Aprilli alguses teatas Põlvamaa ajalehe Koidu peatoimetaja Kauno Kõima, et kahaneva tellijate arvu tõttu lõpetab Koit ilmumise ja viimane number jõuab lugejateni 28. juunil.

Kõima teatas aga hiljem, et on alustanud läbirääkimisi Lõuna-Eesti Postimehega, et ajaleht saaks ilmumist jätkata.